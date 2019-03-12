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تصميمات متميزة للمشاركات ولجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:33 ص
مصممة الازياء دعاء
مصممة الازياء دعاء امين
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قدمت مصممة الأزياء دعاء أمين مجموعة مميزة من التصاميم، وذلك خلال فعاليات حفل ختام مسابقة اختيار ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وفازت جنة يحيى، محررة صحفية في مجال الرياضة، بلقب ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩.

وتنوعت دعاء في استخدام ألوان الباستيل المختلفة تتناسب مع جميع الازواق،  وذلك باستخدامها اللون الاسود، والابيض، والموف، والاحمر، والروز، ومجموعة متنوعة من الألوان الاخرى، بالاضافة الى انها استخدمت الدانتيل، والساتان، والشيفون، وقد ادمجهم مع بعضهم البعض لتخلق مجموعة رائعة من التصاميم، وقد قامت بتلبيسهم لملكات الجمال، وايضا الى لجنة التحكيم، مثل رانيا البحيري، ومني ممدوح  والإعلامية إيمان رياض، رنا سماحة، ومذيعة الرياضة فرح على، وملكة جمال المحجبات السابقة لعام ٢٠١٨.

وبرعت في اختيار التصميم المناسب لكل من ملكات الجمال لتتناسب مع شخصيتها، وايضا مع طبيعة كل الفنانين والإعلاميين الموجودين في لجنة التحكيم.

وشارك في فعاليات الحفل عدد من عروض الأزياء لعدد من الاستايلست منهم شركة الانصاري ومريم جاد ومروة ممدوح، وبراند كوري و مجموعة بيان استايل لصاحبها نبيل عبود ويشاركه ايضا وليد براء استايلست و حازم الجندى و محمد حسن وشاركت ايضا الميك اب ارتيست سارة سالم.

وكرمت اية محمود، رئيسة مهرجان "ملكة جمال المحجبات" الكاتبة إنجي علاء، وذلك عن روايتها الأخيرة "الاشقر مروان" بالإضافة إلى تكريم منى ممدوح عن دورها في مسلسل "الوصية".

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري..
تصميمات متميزة للمشاركات ولجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. صور
تصميمات متميزة للمشاركات ولجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. صور
تصميمات متميزة للمشاركات ولجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. صور
تصميمات متميزة للمشاركات ولجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال المحجبات.. صور

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