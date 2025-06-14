حشيش وأموال.. القصة الكاملة لمحاكمة تاجري مخدرات في رأس سدر

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل من عطية “ف. م”، 32 عامًا، عاطل، و"موسى. س"، 30 عامًا، نجار مسلح، وذلك لإدانتهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

القصة الكاملة

تعود أحداث الواقعة إلى 22 مارس 2025، حين وردت معلومات للجهات الأمنية برأس سدر تفيد بقيام المتهمين، وهما أبناء عمومة ومقيمان بمنطقة أبو صويرة برأس سدر، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ مساكنهما وشخصيهما ستارًا لإخفاء هذه المواد.



عملية الضبط والمضبوطات

بناءً على إذن جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.

نجح أحد هذه الأكمنة في ضبط المتهم الأول "عطية" أثناء محاولته الهرب عند رؤيته لرجال الأمن.

كان بحوزته جوال أبيض يحتوي على 70 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه.

كما تم ضبط المتهم الثاني "موسى" وبحوزته جوال بداخله 60 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ 300 جنيه، وجهازي هاتف محمول.



الاعترافات والسوابق

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي بقايا عمليات بيع سابقة، وأن أجهزة المحمول كانت تستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

بالكشف عن السجل الجنائي للمتهمين، تبين أن المتهم الثاني "موسى" سبق اتهامه في القضية رقم 1061 لسنة 2023 جنايات رأس سدر، والمتعلقة بالاتجار في المخدرات.



الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 451 لسنة 2025 جنح رأس سدر.

وقد قررت جهات التحقيق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي للتأكد من نوعها.

أُحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 406 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب سيناء.

وفي جلسة اليوم، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها المذكور بحبس المتهمين 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.



تفاصيل الحكم

جاء الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وحضور إبراهيم عدلي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار.