راغب علامة وسط الثلوج في أحدث صورة

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور "إنستجرام"، صورة جديدة له في أحد الأماكن التى تتمتع بالطبيعة الجليدية.



وعلق "علامة" على الصورة، قائلًا: "صباح الحب صباح الشوق صباحكن".



ويطرح الفنان راغب علامة أغنية جديدة تحمل اسم "ملك الرومانسية" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر ناصر الجيل.



ويخضع راغب علامة لجولة غنائية، حيث يقوم بإحياء عدد من الحفلات منها فى استوكهولم يوم 30 مارس الجاري، وأما الحفل الثانى فيقدمه في برلين يوم 6 أبريل المقبل.