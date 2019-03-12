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فن

سعد لمجرد يشكر جمهوره بعد نجاح أغنيته الجديدة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:04 م
شيرى نبيل
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وجه فيها الشكر لجمهوره ومتابعيه بعد تخطي أحدث كليباته "Just For You" حاجز المليون مشاهدة خلال يومين فقط من طرحه.

وعلق سعد علي الصورة :" أهديكم هذه الصورة بمناسبة وصولنا لمليون مشاهدة في الفيديو البسيط الذي قدمناه لكم تعبيرًا عن حبي وإخلاصي لكم، وأعدكم بإعلان تاريخ العمل الجديد قريبًا إن شاء الله.

يذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد، كان كليب "بدك ايه" الذي طرحه في منتصف ديسمبر 2018، وحقق 19 مليون مشاهدة حتى الآن.

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