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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد زوج والدتها برسالة مؤثرة: "بحس بالأمان طول ما أنت حواليا"

رنا رئيس
رنا رئيس
منار نور

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بعيد ميلاد زوج والدتها بطريقة دافئة ومليئة بالمشاعر، حيث نشرت صورة تجمعها به من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت له رسالة حب وتقدير، تؤكد فيها مكانته الخاصة في حياتها.

وكتبت رنا في تعليقها على الصورة:«باحس بالأمان طول ما أنت حواليا، ليك مكانة كبيرة قوي في قلبي. كل سنة وأنت طيب، وأغلى الناس.. يا أعز صاحب ليا في الدنيا.. بحبك يا صاحبي».

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري على الاحتفال بزفافها داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وخطفت رنا رئيس الأنظار بمجرد ظهورها في بداية الحفل مرتدية فستان زفاف خطف أنظار الجميع للعالمي هاني البحيري الذى استغرق في تصميمه قرابة 5 شهور من التل الفرنسي ومرصع بحبات اللؤلؤ الصغيرة بالإضافة إلى الكريستال الشفاف.

وحضر الحفل د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،ماجد المصري ،،إيهاب فهمي ،،ماجد الكدواني، المخرج مجدي الهواري وحرمه، أسامة ابو باشا وحرمه سلوي عثمان ، ريهام عبد الغفور ،بشرى، أمير شاهين، مي نور الشريف ، هند عبد الحليم وعبير منير ومصطفي كامل وحرمه دنيا عبد العزيز، المنتج أحمد أيوب ، أحمد زاهر وابنته ملك ،مصطفى عماد ومؤمن نور  .. بالاضافة إلى عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين ممن شاركهما وصلات الغناء والرقص المتواصل حتي الساعة الأولي من صباح اليوم التالي.

قام بإحياء فقرات الحفل من نجوم الأغنية تامر حسني ،مصطفي حجاج ، كارمن سليمان و مطرب المهرجانات حسن شاكوش والرقصة الا كوشنير بالإضافة إلي رقصة مجاملة من دينا.


 

رنا رئيس زوج والدتها اطلالة رنا رئيس

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