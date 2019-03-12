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حوادث

حداد يمزق جسد عامل بسبب معاكسة فتاة فى الخانكة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:09 م
جثه
جثه
إبراهيم الهوارى
مزق حداد جسد عامل في مشاجرة بينهما في الخانكة بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه وعندما عاتبه حدث بينهما مشادة تطورت لمشاجرة وتم نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة بلاغا من "أحمد.ش.أ"، حداد بوقوع مشاجرة بين نجل عمته وأحد الأشخاص وإحداث إصابات به بناحية شارع المصانع، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميدان يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وعبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من أحمد م "نجل عمة المبلغ" مصاب بجرح نافذ بالصدر وطعنات متفرقة بالجسم وطرف ثان "إسلام.أ.أ" حداد مصاب بجرح أسفل الذقن، وذلك بسبب قيام الثاني بمعاكسة شقيقة الأول ولدى قيام الأول بمعاتبة الأخير وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وقام خلالها كل طرف منهما بالتعدي على الآخر بالضرب محدثا ما به من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة " وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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