" أبيض كلاسيكى " ... دينا فؤاد تنشر صورة جديدة عبر تويتر

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة " تويتر " ، صورة جديدة بإطلالة مميزة بإحدى محال الإكسسورات والانتيكات ...



وظهرت " دينا " مرتدية بلوزة بيضاء توحى بالكلاسيكية ، وشعر بنى فاتح اللون " كيرلى " ، وساعة فضية وكتبت " مرحبأ " مصحوبة بتعليق رمزى قلب أحمر



يذكر أن الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها الغامرة تضع لمساتها الأخيرة لمسلسل "قيد عائلي" والذى من المقرر عرضه المقرر خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية، وهو عبارة عن ملحمة درامية بين ثلاثة أجيال مختلفة حيث يضم العمل 30 فنانا وفنانة من مختلف الأجيال والثقافات، إذ تدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي على مدار 45 حلقة في صراع بين عائلتين كبيرين داخل السياق الدرامي لأحداث العمل.