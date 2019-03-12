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أخبار العالم

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:15 م
مصريون أمام السفارة
مصريون أمام السفارة في الكويت
قسم الخارجي
تعرض أكثر من 30 عاملا مصريا لواحدة من أكثر عمليات النصب بشاعة في دولة الكويت، إذ تجمعوا، الثلاثاء، لمناشدة السفارة المصرية بضرورة التدخل لإيجاد حل لمشاكلهم التي تتراوح بين انعدام فرص العمل والحاجة إلى القليل من المال الذي يوفر لهم قوت يومهم، وصولا إلى مخالفة الإقامة منذ أكثر من 8 أشهر.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، تتلخص مشاكل العمال، في أنهم قدموا إلى الكويت مقتنعين تمامًا أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم الذي طالما حلموا به، ليحدثوا نقلة في حياتهم ويتطلعون إلى مستقبل أفضل وجميعهم من الشباب الطموح، الذي يرغب في تكوين بيت وأسرة وأبناء، لكنهم صدموا بالواقع المرير، وضياع مستقبلهم، حيث وصلوا إلى الكويت ولم يجدوا ما وعدوا به.. فلا عمل، ولا أجر، ولا إقامة، ولا يعرفون مصيرهم حتى الآن.

وأوضحت أن العمال ناشدوا السفارة المصرية وطالبوها بسرعة التدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم، كما ناشدوا المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة باستدعاء صاحب الشركة الذي استقدمهم، ولم يوفر لهم العمل، ولم يلتزم بالعقد المبرم معهم، من حيث الأجر الشهري، كما لم يلتزم أيضًا بالإقامة ومازالوا مخالفين منذ وطئت أقدامهم الكويت.

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