بالأسماء.. السيسي يعتمد 15 سفيرا جديدا في القاهرة

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا، وهم:



- السيد/ الأمين دودو عبد الله – سفير جمهورية تشاد.

- السيد/ رامون خيل كاساريس ساتروستيجي – سفير مملكة إسبانيا.

- السيد/ سولبيشيو كونفيادو – سفير جمهورية الفلبين.

- السيد جلين أندرو مايلز – سفير أستراليا.

- السيدة/ تانيا آجيار فرنانديس - سفيرة جمهورية كوبا.

- السيد/ تشان ثانه كونغ - سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- السيد/ كون بون راتاناك - سفير مملكة كمبوديا.

- السيد/ جريج ديفيد لويس - سفير نيوزيلندا.

- السيد/ كارين ليفون كريكوريان - سفير جمهورية أرمينيا.

- السيد/ جان فوليك - سفير الجمهورية التشيكية.

- السيد/ ويلمر أومار فيرنانديس - سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية.

- السيد/ بابلو أرياران أومادا - سفير جمهورية شيلي.

- السيدة/ آنا ميلينا دى جابيريا - سفيرة جمهورية كولومبيا.

- السيد/ دينا مفتي سيد - سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.

- السيد/ أحمد نايف رشيد الدليمي - سفير جمهورية العراق.



وقد رحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.