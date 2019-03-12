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أخبار البلد

بالأسماء.. السيسي يعتمد 15 سفيرا جديدا في القاهرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:16 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد وديع
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا، وهم:

- السيد/ الأمين دودو عبد الله – سفير جمهورية تشاد.
- السيد/ رامون خيل كاساريس ساتروستيجي – سفير مملكة إسبانيا.
- السيد/ سولبيشيو كونفيادو – سفير جمهورية الفلبين.
- السيد جلين أندرو مايلز – سفير أستراليا.
- السيدة/ تانيا آجيار فرنانديس - سفيرة جمهورية كوبا.
- السيد/ تشان ثانه كونغ - سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.
- السيد/ كون بون راتاناك - سفير مملكة كمبوديا.
- السيد/ جريج ديفيد لويس - سفير نيوزيلندا.
- السيد/ كارين ليفون كريكوريان - سفير جمهورية أرمينيا.
- السيد/ جان فوليك - سفير الجمهورية التشيكية.
- السيد/ ويلمر أومار فيرنانديس - سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية.
- السيد/ بابلو أرياران أومادا - سفير جمهورية شيلي.
- السيدة/ آنا ميلينا دى جابيريا - سفيرة جمهورية كولومبيا.
- السيد/ دينا مفتي سيد - سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
- السيد/ أحمد نايف رشيد الدليمي - سفير جمهورية العراق.

وقد رحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
بالأسماء.. السيسي يعتمد 15 سفيرا جديدا في القاهرة
بالأسماء.. السيسي يعتمد 15 سفيرا جديدا في القاهرة

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