تقنية جديدة من آبل تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة آبل Apple على تطوير تقنية جديدة لمكافحة التطفل، حيث ستمنع الشرطة من تتبع مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة أو قراءة رسائلهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وأوضحت الصحيفة أن بهذه التقنية تكون آبل قد حصلت على براءة اختراع طريقة تشفير الإشارات المرسلة بين الأبراج المتنقلة وهواتف المستخدمين، لحمايتهم من السلطات.



وستمنع التقنية الجديدة استخدام ما يسمى بـ"Stingray" التي تعمل مثل صواري الهواتف المحمولة وتستخدم لتتبع مواقع المستخدمين أو الاستماع إلى مكالماتهم.



من المرجح أن يرحب نشطاء الخصوصية بالتقنية إذا تم تطويرها، لكن أجهزة الشرطة والأمن قالت في الماضي إن التشفير يسمح للإرهابيين بالتخطيط لهجمات ويسمح للمجرمين بالتهرب من اكتشافهم.



لكن تيم كوك، رئيس شركة أبل، دافع عن التشفير وقال إنه "يبقي الأشخاص آمنين".



وليس من الواضح بعد ما إذا كانت براءة اختراع آبل Apple الجديدة، والتي تم تقديمها في عام 2017 ونشرت في فبراير، سيتم استخدامها في التكنولوجيا المستقبلية.

