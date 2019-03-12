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فن

الفنانة العالمية جوليا ڤارلي ضيفة شرف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:49 م
صدى البلد
أ ش أ
يستضيف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي في الفترة من (1-7 إبريل 2019) الفنانة العالمية جوليا فارلي كضيفة من ضيوف شرف المهرجان.

وكشف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن جوليا ستقدم محاضرة تطبيقية مستوحاة من عملها على دراماتورجيا الممثلة ، وتهدف المحاضرة التطبيقية - من خلال اللقاء بممثلات مصريات وعربيات ودوليات - إلى تقديم أسلوب چوليا في العمل على التمثيل من خلال الصوت والحركة والحضور والتجسيد والتلوين، وهو الأسلوب الذي يمكن الممثلة من التعامل مع دورها باستقلالية وبدمج لمنظورها الشخصي ، ويمثل هذا الإسهام جانبا مهما في فعاليات المهرجان ، حيث يطرح منظورا مغايرا ونقديا لوضعية الممثلة داخل العمل الأدائي.

وقالت نورا أمين المنسق العام بالمهرجان : إن جوليا فارلي تعد من أعمدة مسرح الأودين الدانماركي الذي أسسه يوجينيو باربا منذ ما يزيد على خمسين عاما وهي ممثلة ومخرجة وكاتبة، وتعمل كمدربة تمثيل منذ أعوام عديدة، وطورت أسلوبها الخاص لتطوير فن التمثيل بالعمل مع الممثلات والمؤديات من النساء لاستثمار خبراتها التمثيلية الشخصية من خلال عملها بمسرح الأودين لتأسيس منظور خاص يدعم النساء العاملات بالمسرح في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنسق العام للمهرجان : قامت چوليا بتأسيس شبكة ماجدالينا العالمية للنساء العاملات بالمسرح (1986)، وهي الشبكة الأولى من نوعها في المجال المسرحي منذ عدة عقود، والتي نتج عنها عدة مهرجانات مسرحية في جميع أنحاء العالم، وكذلك مهرجان ترانزيت الذي تنظمه چوليا بمسرح الأودين بالدانمارك.

ولدت چوليا عام 1954 في لندن ثم انتقلت لمسرح الأودين في الدانمارك منذ عام 1976، وقد شاركت يوجينيو باربا منذ عام 1990 في تأسيسه للمدرسة الدولية للمسرح الأنثروبولوچي وجامعة المسرح الأوراسي ، وصدرت الترجمة العربية لكتابها (أحجار من الماء) في عام 2016 عن الهيئة العربية للمسرح، وهو العمل الذي يلخص مسيرتها ومنظورها في المسرح .

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هو أول مهرجان تسابقي عالمي أو دولي يختص بالشباب على أرض سيناء ، وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام ، في احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحي والثقافي والفني لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعوا على أرض مصر ، في تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذي تلعبه الثقافة والفن لفتح أفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ.

وترأس الدورة الرابعة من المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحي والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين ، والمدير التنفيذى للمهرجان الدكتورة إنجى البستاوي ، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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