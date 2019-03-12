ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يهاجم وزير الزراعة بسبب عدم تثبيت عمال التشجير

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:37 م
وزير الزراعة عز الدين
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
انتقد النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر، وزارة الزراعة بسبب تجاهلها لتعيين العمالة المؤقتة ، بمشروع التشجير، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل تلك الإشكالية التى تؤرق العديد من الشباب العاملين بالتشجير.

وقال "حلمى" ، خلال طلب الإحاطة، الذى وجهه لوزير الزراعة ، بالجلسة العامة لمجلس النواب ، إن وزارة الزراعة تعانى من عجز كبير فى العمالة ، فضلا عن وصول عدد كبير منهم لسن المعاش ، وهو الأمر الذى يتطلب تعيين عمال التشجير ، للاستفادة منهم وسد العجز بوزارة الزراعة.

وطالب عضو البرلمان، وزير الزراعة ، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، والعمل على حل المشكلات التى تواجه المربين ، من اجل العمل على زيادة رؤوس الماشية فى مصر، مما يؤدى الى القضاء على ارتفاع الأسعار.

ترشيحاتنا

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

شاهد ... سيدة تنسى طفلها في المطار وموقف رجولي من قائد الطائرة

الإمارات تتدخل لحل كارثة الطائرة الإثيوبية

إيران تستعد لإطلاق 4 مراحل جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

فيديو

رئيس شعبة الذهب بالفيوم: حركة البيع والشراء تعاني ركودا.. فيديو
فيديوجراف.. أصوات الكون حقيقة ترصدها ناسا
شاهد.. لعبة استميشن تتحول إلى رياضة لها دوري وبطولات
عمر الجلا: السفر بشكل عام يكسب الشخص أشياء في ذاته.. فيديو
محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟