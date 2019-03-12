برلماني يهاجم وزير الزراعة بسبب عدم تثبيت عمال التشجير

انتقد النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر، وزارة الزراعة بسبب تجاهلها لتعيين العمالة المؤقتة ، بمشروع التشجير، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل تلك الإشكالية التى تؤرق العديد من الشباب العاملين بالتشجير.



وقال "حلمى" ، خلال طلب الإحاطة، الذى وجهه لوزير الزراعة ، بالجلسة العامة لمجلس النواب ، إن وزارة الزراعة تعانى من عجز كبير فى العمالة ، فضلا عن وصول عدد كبير منهم لسن المعاش ، وهو الأمر الذى يتطلب تعيين عمال التشجير ، للاستفادة منهم وسد العجز بوزارة الزراعة.



وطالب عضو البرلمان، وزير الزراعة ، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، والعمل على حل المشكلات التى تواجه المربين ، من اجل العمل على زيادة رؤوس الماشية فى مصر، مما يؤدى الى القضاء على ارتفاع الأسعار.