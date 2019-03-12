شاهد.. تسريب صور هاتف Honor 10 بكاميرا ثلاثية

نشر موقع جي اس ام ارينا العالمي المختص بالهواتف الذكية مجموعة من الصور المسربة لهاتف Honor 10، والتي تهر كاميرته الثلاثية الأساسية.



ومن المقترض أن يطرح الهاتف فى الشهر الجاري، بشاشة قياس 6.2 بوصة، ومعالج من نوع Kirin 710 بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.



بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة 24 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.



