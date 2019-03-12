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منوعات

شاهد.. تسريب صور هاتف Honor 10 بكاميرا ثلاثية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع جي اس ام ارينا العالمي المختص بالهواتف الذكية مجموعة من الصور المسربة لهاتف Honor 10، والتي تهر كاميرته الثلاثية الأساسية.

ومن المقترض أن يطرح الهاتف فى الشهر الجاري، بشاشة قياس 6.2 بوصة، ومعالج من نوع Kirin 710 بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة 24 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

شاهد.. تسريب صور هاتف Honor 10 بكاميرا ثلاثية
شاهد.. تسريب صور هاتف Honor 10 بكاميرا ثلاثية

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