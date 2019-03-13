سيلفي الموت.. نمر يلتهم يد زائرة فضولية

هاجم نمر أمريكي في حديقة حيوان ولاية أريزونا زائرة فضولية انتهكت قواعد السلامة، وقررت التقاط صورة سيلفي بالقرب من قفصه.



ونشر موقع "روسيا اليوم" تفاصيل الحادث، حيث وقع في 9 مارس الجاري، عندما عبرت المرأة حاجز الأمان لقفص النمر الأمريكي، الذي هاجمها مباشرة مخلفا جراحا عميقة في يديها.



وقال مدير حديقة الحيوان، ميكي أولسون: "من المستحيل إصلاح الناس الذين يكسرون الحواجز بأنفسهم ويعرضون أنفسهم للخطر، بالفعل هاجم النمر الزائرة الفضولية التي اقتربت منه جدا. لن يعاقب الحيوان على الخطأ البشري فهو غير ملام على ما حصل".



