بتكلفة 21 مليون جنيهاً.. تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية والتنموية بحي ثان الزقازيق

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها وتذليل العقبات أمام الأعمال لدخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ، أنه طبقاً للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي2024 / 2025 جاري تنفيذ رصف شارع مجمع المصالح (القومية) وتفريعاته وشراء معدات نظافة.
بالإضافة الي رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية وتطوير مبني الحملة الميكانيكية وميكنة مجلس رئاسة الحي وأعمال التحول الرقمي وإنشاء مبنى الحي الجديد.