مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

زار البرتغالي مانويل جوزيه، المستشار الفني لأندية وادي دجلة والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، مقر القلعة الحمراء بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.



وتواجد مانويل جوزيه في مران الفريق الصباحي لدعم ومؤازرة الفريق قبل التوجه الي مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

