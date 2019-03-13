الثقافة تعلن انطلاق البرنامج الفنى لمسرحي العرائس والطليعة بعد تأهيلهما

أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن انطلاق البرنامج الفني بعد اعتماده من الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي لإعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة بالعتبة بعد إعادة تأهيلهما وفق النظم والتقنيات الفنية للحماية المدنية الحديثة وذلك اعتبارا من الأحد 17 مارس.



يتم تقديم عرض سنوحي من إخراج عيد مسعد فى السادسة مساء على مسرح العرائس وعرضى انتظار من إخراج حمادة شوشة، شباك مكسور من إخراج شادى الدالى على التوالى فى السابعة والثامنة مساء بمسرح الطليعة.



ومن جانبها أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن إعادة تشغيل منارتين نوعيتين من أهم المنشآت الفنية يعد تجسيدًا للريادة المسرحية المصرية حيث شكل مسرح العرائس النواة لهذا الفن فى المنطقة العربية وانتج عروضًا خالدة ما زالت تثرى الوجدان، وأشارت أن الطليعة يستكمل أهدافه التى تأسس من أجلها لينقل أحلام وطموحات الشباب عاكسًا طاقتهم الإبداعية، وأكدت أن خطة عمل المسرحين تحقق الأهداف التى تأسسا من أجلها حيث تضم عروضًا تحمل العديد من القيم النبيلة والعانى السامية وتعمل على غرس قيم الانتماء فى النشئ وتتيح الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم .