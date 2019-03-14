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منوعات

صاحب مشروع نيكل كروم: فكرتى متطورة وزهيدة التكاليف وتعطي لونا أجمل من الفضة والذهب

الخميس 14/مارس/2019 - 11:49 م
صدى البلد
حسين محمد
حسن حمام.. مؤسس ومكتشف وصاحب فكرة متطورة وزهيدة التكاليف وحركة التجارة بها لـ "النيكل كروم" لون جديد طرح في سوق الدهانات والطلاء بمصر.

يقول حسن - من ابناء محافظة الدقهلية مدينة المنزلة - النيكل يعطي لونا أجمل من الفضة والذهب وأقوم بإذابة أملاح نترات الفضة في المياه وأرش المكونات على الشيء المراد طلاؤه من خشب أو زجاج أو أي سطح يريد صاحبه أن يغير لونه وهيئته الشكلية،وتستطيع أن تقول إني أقوم بتشطيب التحف والانتيكات بألوان فضية وذهبية، فنحن نعمل الشغل الصيني كما هو.

وأضاف حمام إن لون النيكل عبارة عن مواد كيميائية مذابة في مياه منزوعة الايونات "مقطرة" .. تدمج المكونات مع بعضها البعض وتوضع في جهاز أصنعه في وقت بسيط ثم ارش هذه المكونات على الموبيليا والاكواب والكئوس وغيرها.

ولفت حمام الى ان نفس ذات المشروع يوجد اناس على "يوتيوب" يستغلون جهل البعض وانبهارهم به ايضا في ان يرفعون سعر الجهاز الرشاش الى 25 و 35 ألف جنيه في الوقت الذي ابيعه عندي ما بين 1500 و 10 آلاف جنيه؛ إضافة إلى المعادلة الكيميائية "المكونات الدهانية المضافة الى الماء لظهور النيكل كروم" .. هؤلاء الناس يبيعونها بـ 5000 و 10 آلاف جنيه وأنا أمنحها مجانا وأكتفي بثمن الجهاز الرشاش فقط.

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