«الرجاء في حياة السيدة العذراء» | عظة الأنبا إرميا في نهضة أم النور

فى إطار احتفالات الكنيسة القبطية بصوم القديسة السيدة العذراء مريم، ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مساء أمس، عظة بعنوان: «الرجاء في حياة السيدة العذراء»، بكنيسة القديسة السيدة العذراء والقيامة "رابطة القدس" - الظاهر.

وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى والآباء كهنة الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بموا، أسقف السويس، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ، وعقب صلاة الصلح صلي نيافته صلوات طقس رسامة ٢٧ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس(مرتل)، من أجل الخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك ضمن احتفالات نهضة السيدة العذراء، وسط حضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.