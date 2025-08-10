البطريرك الأنبا إبراهيم يشهد انتخاب الأم ماري رئيسة عامة جديدة للراهبات المصريات

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انعقاد المجمع العام لراهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بدير الرهبنة، بالعبور يومي الثامن، والتاسع من أغسطس الجاري.

رئيسة جديدة للرهبات المصريات

وتم انتخاب الأم ماري ابتسام خليل خزام، رئيسة عامة للرهبنة، خلفًا للأم ماري نادية سعيد، عقب انتهاء المدة القانونية الثانية لرئاستها.

ومنح الأب البطريرك الرئيسة الجديدة البركة الرسولية، كما قدم غبطته لها، وجميع الأخوات الراهبات، أعضاء المجمع التهنئة، متمنيًا لهن رسالة مثمرة في خدمة الكنيسة، والرهبنة، والمجتمع.

كذلك، هنأ صاحب الغبطة الرهبنة على هذا الانتخاب، شاكرًا الأم ماري نادية سعيد، مثنيًا على المجهودات التي بذلتها مع مجلس المشورة السابق.