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أخبار البلد

حالة الطقس اليوم الخميس 14 /3 /2019 في مصر والدول العربية

الخميس 14/مارس/2019 - 12:11 ص
طقس
طقس
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار و3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21 
شبين الكوم 13 21 
طنطا 12 20 
دمنهور 12 20 
الإسكندرية 12 19 
بلطيم 13 19 
مطروح 12 18 
السلوم 10 17 
سيوة 12 20 
بورسعيد 15 19 
دمياط 14 19
الزقازيق 12 20 
الإسماعيلية 12 22 
السويس 13 22 
العريش 10 20 
رفح 09 19 
رأس سدر 13 22 
نخل 09 20 
نويبع 16 22 
طابا 14 20 
كاترين 04 14 
الطور 15 22 
شرم الشيخ 18 24 
الغردقة 19 25 
مرسى علم 17 23 
الفيوم 11 21 
بنى سويف 11 22 
المنيا 10 22 
أسيوط 12 23 
سوهاج 11 23 
قنا 13 24 
الأقصر 14 24 
أسوان 16 25 
أبوسمبل 14 25 
الوادى الجديد 13 24 
شلاتين 17 26 
أبو رماد 15 26 
رأس حدربة 15 26 
حلايب 16 24 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 33 
المدينة 13 30 
الرياض 15 31 
المنامة 18 24 
أبوظبى 19 28 
الدوحة 20 24 
الكويت 12 23 
دمشق 05 14 
بيروت 14 17 
عمان 07 11 
القدس 08 11 
غزة 14 17 
بغداد 10 23 
مسقط 21 26 
صنعاء 10 27 
الخرطوم 19 37 
طرابلس 11 16 
تونس 11 17 
الجزائر 07 14 
الرباط 09 22 
نواكشوط 18 32

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