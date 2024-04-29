محاكمة 9 أشخاص في ألمانيا متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات، يظهر من خلالها، محاكمة في ألمانيا، اليوم، لمجموعة من الأشخاص لهم علاقة بمؤامرة يمينية متطرفة مزعومة للإطاحة بـالحكومة الألمانية.

وسيمثل 9 أشخاص- يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة يمينية متطرفة، ومتهمون بالتآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية- أمام المحاكمة في شتوتجارت.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن المحاكمة- التي بدأت في شتوتجارت- هي الأولى، وتركز على متهمي مجموعة "مواطني الرايخ" الذين يُزعم أنهم جزء مما يسمى بالذراع العسكرية.

ووجه المدعون الاتحاديون، اتهامات بالإرهاب إلى 27 شخصا، توفي أحدهم منذ ذلك الحين.