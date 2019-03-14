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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

الخميس 14/مارس/2019 - 12:17 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فمعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار و3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21 
شبين الكوم 13 21 
طنطا 12 20 
دمنهور 12 20 
الإسكندرية 12 19 
بلطيم 13 19 
مطروح 12 18 
السلوم 10 17 
سيوة 12 20 
بورسعيد 15 19 
دمياط 14 19
الزقازيق 12 20 
الاسماعيلية 12 22 
السويس 13 22 
العريش 10 20 
رفح 09 19 
رأس سدر 13 22 
نخل 09 20 
نويبع 16 22 
طابا 14 20 
كاترين 04 14 
الطور 15 22 
شرم الشيخ 18 24 
الغردقة 19 25 
مرسى علم 17 23 
الفيوم 11 21 
بنى سويف 11 22 
المنيا 10 22 
أسيوط 12 23 
سوهاج 11 23 
قنا 13 24 
الأقصر 14 24 
أسوان 16 25 
أبوسمبل 14 25 
الوادى الجديد 13 24 
شلاتين 17 26 
أبو رماد 15 26 
رأس حدربة 15 26 
حلايب 16 24 

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