تيريزا ماي: إلغاء الـ بريكست وارد

قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أمس، الأربعاء، عقب رفض البرلمان تمديد بريسكت، إن التطورات الأخيرة حول بريكست يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عدم خروج بلادها من الاتحاد "مطلقًا".





وأضافت "ماي"، أن ذلك "سيضر بالثقة الهشة بين الشعب وأعضاء" مجلس العموم البريطاني، موضحة أنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبقًا للاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة خلال العامين الماضيين.





وتابعت: "نسعى للتوصل إلى صفقة مختلفة" على الرغم من الاتحاد الأوروبي أعلن أن الصفقة الحالية هي الوحيدة المتاحة.





وأكدت أنه إذا ما وجد البرلمان خلال الأيام المقبلة طريقًا آخر لدعم صفقة فإنه سيسمح للحكومة بتمديد قصير محدود وفني للمادة 50، الخاصة بإطلاق عملية "بريكست"، وذلك من أجل منح مزيد من الوقت لتمرير التشريع اللازم والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقًا مع الاتحاد الأوروبي.



