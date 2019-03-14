نائب رئيس وزراء سلوفينيا: مصر أهم عوامل الاستقرار في المنطقة

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد العال على قوة وعراقة العلاقات بين البلدين التى تمتد إلى عهد الرؤساء عبدالناصر وجوزيف تيتو حين كانت سلوفينيا أحد دول يوغوسلافيا السابقة، وقدم الدكتور عبدالعال سرد موجز وسريع حول دور مجلس النواب فى الحياة السياسية المصرية وأهم القوانين التى سنها المجلس منذ بدء عمله وهى قوانين الاستثمار والكيانات الإرهابية والإفلاس وبناء الكنائس والهجرة غير الشرعية والكثير من القوانين التى ساهمت فى خلق بيئة تشريعية مناسبة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر.



ودعا الدكتور عبدالعال، سلوفينيا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات السلوفينية إلى السوق المصرى الواعد وجذب المزيد من الشركات الأوروبية العاملة فى أوروبا إلى الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال المشروعات القومية الكبرى إلى جانب تشجيع السياحة السلوفينية إلى مصر للتمتع بمناخ الطبيعة والأمن والمزارات السياحية المصرية.



وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا عن اعتزازه وسعادته بزيارة مصر التى تتمتع بعلاقات طيبة مع سلوفينيا، مشيرًا إلى أن حرص سلوفينيا على تعزيز هذه العلاقات يأتي انطلاقًا من الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واعتبارها من أهم عوامل الاستقرار فى المنطقة، كما أن سلوفينيا تدعم مصر فى كل خطوات الإصلاح التى اتخذتها والتى وضعتها على الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن سلوفينيا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد والاستفادة من فرص الاستثمار المُبشرة، كما أن سلوفينيا كعضو فى الاتحاد الأوروبى تقدم الدعم الكامل للدولة المصرية داخل الاتحاد الأوروبى وتعمل على حث الشركاء الأوروبيين على الوقوف بجانب مصر واحترام خصوصية المجتمع المصرى.