محمد ثروت يحيي ذكرى رحيل العندليب بأوبرا الإسكندرية في ٢٨ مارس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بمشاركة الفنان محمد ثروت، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٤٢ عامًا على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم، وذلك في ٢٨ من شهر مارس الجاري على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات العندليب حيث يقدم نجوم الفرقة بالفاصل الأول على حسب وداد قلبي، ظلموه أداء أمير الرفاعي ، نبتدي منين الحكاية، جبار أداء ياسر سعيد، بيني وبينك إيه، حاول تفتكرني أداء محمد الخولي.



ويقدم الفنان محمد ثروت بالفاصل الثاني من الحفل باقة مختارة من أروع أغنيات العندليب الأسمر.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004.



وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.