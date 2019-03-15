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رياضة

تأهل رنيم الوليلي ونور الشربيني لنهائى بطولة "سي أي بي بلاك بول" للاسكواش

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:48 ص
رنيم الوليلي ونور
رنيم الوليلي ونور الشربيني
تأهلت، مساء اليوم الخميس، اللاعبتان المصريتان رنيم الوليلي ونور الشربيني لنهائي بطولة "سي أي بي بلاك بول" للاسكواش المقامة في القاهرة خلال الفترة من 11 حتى 15 مارس الحالي لتضمن مصر الفوز بالبطولة في نهائي مصري خالص.

وجاء تأهل رنيم الوليلي المصنفة الأولى بعد تغلبها في قبل النهائي على مواطنتها المصنفة الثامنة نوران جوهر بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 9-11 و11-7 و11-5 و4-11 و15-13 في مباراة استغرقت 66 دقيقة.
بينما تأهلت المصنفة الثانية نور الشربيني بعد فوزها على المصنفة الثالثة النيوزيلاندية جولى كينج في مباراة استغرقت 34 دقيقة بثلاثة أشواط مقابل لا شئ وكانت نتيجة الأشواط 11-7 و11-4 و12-10.

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