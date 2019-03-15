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إقليم شمال سومطرة الإندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
تسعى السلطات في إقليم شمال سومطرة الأندونيسي إلى إنعاش صادرات الكرنب بعد أن عانت من انخفاض حاد في صادراتها من الملفوف على مدى العامين الماضيين، ولكنها تسعى الآن إلى طلب المساعدة من وزارة الزراعة.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية، عن علي جميل رئيس هيئة الحجر الصحي بوزارة الزراعة، إن الهيئة قامت بتزويد المزارعين بالمساعدة التقنية منذ مطلع العام الجاري لتلبية متطلبات التصدير المشددة من البلدان المستوردة.

وأشار المسؤول إلى أن صادرات الملفوف تناقصت بشدة على مدى العامين الماضيين بسبب الانفجارات المتكررة لجبل سينابونج ما أثر على نوعية المنتج، وفي نفس الوقت شدد كبار المستوردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من متطلباتها في المنتجات الزراعية المستوردة.

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