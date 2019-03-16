التعليم في أسبوع.. شوقي يعلن فصل درجات أولى ثانوي عن مجموع الثانوية التراكمية.. وإلغاء شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة.. واعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية والمتفوقين والمكفوفين

انتهاء مقابلات المعلمين المتقدمين لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان جدول امتحانات اولى ثانوي..البداية 24 مارس والنهاية 4 ابريل

نائب وزير التعليم يعلن استمرار تدريب المعلمين على المناهج الجديدة حتى بداية أبريل



شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار الأسبوع ، العديد من الأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي في مصر.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،عن انتهاء فترة المقابلات الشخصية للمتقدمين على البعثة التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي وموجهي التعليم الفني، الخاصة بالتدريب على برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية ، تتيح هذة البعثة التدريب لــ 234 معلما.



وكانت الوزارة قد حددت فترة إجراء المقابلات الشخصية ما بين 5 إلي 9 مارس 2019، بالإدارة المركزية للتعليم الفني لإختيار المشاركين بالبعثة التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتأتي هذه البعثة تاكيدًا لتوصية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني السادس للشباب بشأن تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار العمل بنظام التعليم الثانوي الجديد، والذي تم إطلاقه في بداية العام الدراسي 2018/2019 ، والذي تم اطلاقه ضمن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.



وأضافت الوزير في بيان رسمي له، أن الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات التالية المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمي، وأن إمتحانات شهرى يناير ومارس ٢٠١٩ هى إمتحانات تدريبية لا تحتسب درجاتها في النجاح والرسوب، ولكن إمتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط لنقله الي الصف الثاني الثانوي.



وأشار الوزير إلى أن باقى السنوات والمتمثلة فى الصفين الثانى والثالث الثانوي فهى سنوات تراكمية لمجموع امتحان السنتين مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع، بحيث يمتحن الطالب 4 امتحانات في الصف الثاني الثانوي ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وفي الصف الثالث الثانوي نفس المنهجية، ليلتحق بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات في الصفين الثاني والثالث الثانوي.



وشدد الوزير على ضرورة تحرى أولياء الأمور والطلاب الدقة فيما يتم تداوله وألا ينساقوا وراء الشائعات ، مشيرةً إلى أن الوزارة هي المصدر الرئيسي للمعلومات وليس جروبات وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشف الوزير عن الطريقة التي سيتم بها حساب الدرجات في نظام الثانوية التراكمية الجديد.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:إنه بالنسبة لحساب الدرجات لامتحانات الصفين "الثاني والثالث الثانوي" كما شرحنا سابقًا، سيكون عن طريق حساب متوسط الدرجات.



وأضاف الوزير قائلًا: على سبيل المثال، إذا تمت 4 امتحانات في المادة في الصف الثاني الثانوي، سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ، ثم نكرّر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/٢.



وأوضح الوزير أنه لا تغيير في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ أو أي دفعة لاحقًا.



كما أعلن الوزير أن التشعب في الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية التراكمية الجديد، سوف يكون إلى علمي وأدبي "فقط" لدفعة 2018-2019 وما بعدها.



وقال الوزير:"إنه لا عودة" إلى نظام علمي علوم وعلمي رياضة مرة أخرى ،مؤكدا أنه لا تغيير في نظام التنسيق والقبول بالجامعات المصرية.



وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد الماضي ، جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري، ويستمر حتى 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد تسلّمهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ووفقا للجدول المعلن، تبدأ الامتحانات الأحد 24 مارس 2019 بمادة اللغة العربية، ثم يمتحن الطلاب الإثنين 25 مارس 2019 امتحان مادة الأحياء، وفي الثلاثاء 26 مارس 2019 يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الثانية، وفي الأربعاء 27 مارس 2019 يمتحن الطلاب مادة الجغرافيا.



وفي الخميس 28 مارس 2019 يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الأولى، وفي الأحد 31 مارس 2019 يمتحن الطلاب مادة الرياضيات، وفي الإثنين 1 أبريل 2019 يمتحن الطلاب الفلسفة والمنطق، وفي الثلاثاء 2 أبريل 2019 يمتحن الطلاب في مادة الفيزياء، وفي الأربعاء 3 أبريل 2019 يمتحن الطلاب في مادة التاريخ، ثم يختتم طلاب أولى ثانوي امتحاناتهم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 بامتحان مادة الكيمياء.



كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2018/2019.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (ٍSTEM‏) للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 اعتبارًا ‏من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏



كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.



واعتمد الدكتور طارق شوقي، ايضا جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2018 2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 11 مايو 2019، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.



ومن جانبه.. قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن تدريبات المعلمين على المناهج الجديدة مازالت مستمرة، حيث تم عقد تدريبات TOT لمدربي الصف الأول الابتدائي، والذين سبق تدريبهم على مهارات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي وذلك في المدينة التعليمية.



وأضاف عمر، أنه تم تدريب مدربي اللغة العربية بقاعات المديريات (تدريب تنشيطي) يوم الأحد ١٠ مارس ٢٠١٩، وجار تدريب جميع معلمي الصف الأول الابتدائي على أكثر من جولة وذلك على مهارات اللغة العربية من قِبل المدربين الذين تم تدريبهم ولمدة أربعة أيام وذلك في الفترة من ١١ مارس وحتى ٢٢ مارس الجاري.



وأشار إلى أنه في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تدريب معلمى الحاسب الآلى وأخصائى التطوير التكنولوجى بالصفوف العليا بالمدارس الابتدائية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018-2019 على مشروع ( البرمجة ) (Computational Thinking and Coding)، تم عقد ورشة العمل الأولى لمشروع (البرمجة) يوم 28/2/2019 لعدد (200) متدرب بمعامل التطوير التكنولجي بالمدينة التعليمية.



من جانبه، أوضح الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم استهداف عدد (680) من معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات ومعلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، وذلك في المدينة التعليمية، في الفترة من يناير إلى مارس 2019 تنفيذًا للبروتكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المجلس الثقافي البريطاني بهدف تدريب (31000) معلم لغة إنجليزية في المدارس الرسمية والرسمية لغات، وتدريب (6000) معلم رياضيات وعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ويتم التدريب على مهارات تدريس اللغة وكذلك إتقان اللغة، وقد تم تدريب 60% من المتدربين، وجار الانتهاء من باقي المتدربين في الفترة من نهاية يناير إلى بداية أبريل 2019.