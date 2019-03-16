صدى البلد تشارك العروسين سعيد وسلمى حفل خطوبتهما السعيدة بالغربية.. صور

يشارك موقع "صدى البلد" التهنئة والتبريكات للعروسين "سعيد البهوتي" نقيب شرطة وعروسته "سلمى سعد سالم" بمناسبة حفل خطوبتهما العائلي بحضور أفراد العائلتين وزملائهما في أجواء سادها الفرحة والبهجة والسعادة على وجوه الحاضرين.



وكان أفراد عائلتي العروسين "البهوتي" و"سمير" قد حرصوا على تلقي التهاني والتبريكات من جانب الحضور الذين تمنوا فى دعواتهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم الزوجيه مستقبلا وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة.



جدير بالذكر أن الحفل العائلي قد حضره لفيف وكوادر من الشخصيات العامة وكبار ممثلي العائلات بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.



