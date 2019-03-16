وزير الرياضة يشهد مباراة مصر وفرنسا لكرة السلة بدورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة، مباراة منتخبي مصر وفرنسا في كرة السلة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليًا بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بنتيجة ١٧- ١٤، بحضور المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، وعمرو الطحاوي رئيس البعثة المصرية.





وتمكن منتخب مصر من تحقق الفوز بفارق ثلاث نقاط عن الفريق المنافس في أولى مباريات كرة السلة في الفريق المكون من لاعبين من ذوى الإعاقة الفكرية.





وفي الريشة الطائرة.. فاز المصري أشرف محمود على لاعب المغرب 21 -5و21 -7.





وقام وزير الرياضة بجولة في أرض المعارض التي تقام عليها 11 رياضة، وزيارة المركز الصحي الذي تتم فيه عملية الكشف الصحي على اللاعبين في 8 فروع ، والتقى خلالها بعدد من لاعبي ألعاب القوى والتي تجرى مسابقاتهم في دبي، ولكنهم جاءوا من أجل إجراء الكشف الصحي عليهم، وتجاذب معهم أطراف الحديث حول مشاركتهم في الألعاب وشدد على أيديهم بضرورة تحقيق نتائج طيبة، كما قام بزيارة صالة الجمباز والتي تشارك فيها مصر بلاعبين ولاعبتين.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الذي قامت به اللجنة المنظمة للالعاب العالمية، مقدرًا للجهد الفنى المبذول لكي تخرج الألعاب بتلك الصورة الرائعة.





وقدم وزير الشباب والرياضة أسمى ايات الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى والذى احتضن الالعاب ورعاها ، وكان لرعايته وحضوره حفل الافتتاح اثره الايجابى على نجاح تلك الالعاب ، وتحقيقها للهدف السامى الذى اقيمت من أجله وهو الاهتمام بذوى الاعاقة الفكرية.





وأوضح صبحي أن مصر تعد من البلدان المتقدمة فى مجال الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وأن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة حقيقية لهم ـ تمثلت فى اصدار قانون الإعاقة ، وكذلك تخصيص عام كامل لهم ، شهد الكثير من الاعمال الخاصة بهم.





وبدوره، أشار هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري إلى أن مصر فخورة بأبنائها، الذين تحدوا الكثير من الصعاب ، وتخطوا الكثير من العواقب والحواجز التى كانت تقف حائلا أمام طاقاتهم الرياضية.



