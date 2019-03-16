في عيد ميلاد سيدة أمين الشهيرة بـ حنان شوقي.. 5 معلومات لا تعرفها عنها

تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقى بعيد ميلادها الـ 52 ، حيث تعد واحدة من إبرز الفنانات فى فترة التسعنيات سواء فى الدراما التليفزيوينة او السينمائية ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات .



1- أسمها الحقيقى سيدة أمين أحمد.



2-عملت في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وكان أبرزها البرنامج الذى كانت تقدمه أبلة فضيلة.



3-تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990 .



4- تزوجت مرة واحدة من شقيق زوجة الفنان عادل إمام وانفصلت عنه.



5- تعرضت لانتقادات بعد زيارتها مع الفنان احمد ماهر الى مقابر قوات (الحشد الشعبي ) في العراق.

