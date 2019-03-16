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فن

في عيد ميلاد سيدة أمين الشهيرة بـ حنان شوقي.. 5 معلومات لا تعرفها عنها

السبت 16/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقى بعيد ميلادها الـ 52 ، حيث تعد واحدة من إبرز الفنانات فى فترة التسعنيات سواء فى الدراما التليفزيوينة او السينمائية ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات .

1- أسمها الحقيقى سيدة أمين أحمد.

2-عملت في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وكان أبرزها البرنامج الذى كانت تقدمه أبلة فضيلة.

3-تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990 .

4- تزوجت مرة واحدة من شقيق زوجة الفنان عادل إمام وانفصلت عنه.

5- تعرضت لانتقادات بعد زيارتها مع الفنان احمد ماهر الى مقابر قوات (الحشد الشعبي ) في العراق.

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