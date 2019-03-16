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رياضة

كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:28 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي كريم حسن شحاته، إن نادي المقاولون العرب بيئة خصبة لأي مدرب، بوصفه نادي نجح إداريا.

وتابع كريم حسن شحاته، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي يضم شخصيات محترفة في عالم الإدارة وعلى رأسهم المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف على الفريق.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاته، أن مسئولي النادي لا يتدخلون في عمل المدير الفني، موضحا أن النادي يمتلك 15 ملعب وفندقين ومطاعم ومركز طبي ومركز للاستشفاء واستاد.

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