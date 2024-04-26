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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لدعم وتطوير الهيدروجين الأخضر.. وفد استثماري أوروبي يلتقي الرئيس الموريتاني

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا من المستثمرين الأوروبيين.


وذكرت الرئاسة الموريتانية أن اللقاء يدخل في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم استغلال وتطوير الهيدروجين الأخضر ، وأن الوفد الأوروبي ضم العديد من ممثلي الشركات الأوروبية في مجال المحروقات مثل شركة توتال الفرنسية ووكالات للتنمية في الاتحاد الأوروبي ووكالات للتجارة الخارجية، كما ضم ممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي.


وتناول اللقاء العلاقات التجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وضرورة استغلال مناخ الاستثمارات المشجع في مجال الهيدروجين الأخضر.


وقال السفير جويليم جونز سفير الاتحاد الأوروبي ، في موريتانيا للصحفيين ، إن الوفد المكون من 17 شركة أوروبية للتنمية، ووكالات التعاون والتجارة الخارجية، والبنك الأوروبي للإستثمار، وهو وفد يمثل كامل الفاعلين المهتمين بالهيدروجين الأخضر، ولديهم اهتمام خاص للعمل مع موريتانيا من أجل تطوير القدرات الموريتانية في مجال الهيدروجين الأخضر.


وأكد المسؤول الأوروبي أن هذا المسعى يتطلب وسائل كبيرة في مجال البنى التحتية وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتأهيل، وهو ما سيفتح آفاقا وفرصا كبيرة للشركات الموريتانية والأوروبية للعمل معا على تحقيق هذا الطموح الكبير المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

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