ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل بالفيوم

السبت 16/مارس/2019 - 07:09 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف .. ومعا نستطيع .. لتحيا مصر" وذلك بنادي قارون الرياضي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بحضور وليد عبد الرحمن مديرية القوي العاملة بالفيوم.

وقال الوزير : إن المديرية وفرت 7850 فرصة عمل في الملتقي من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه ، وذلك من خلال 51 شركة، مشيرا إلي أنه سيتم - أيضا- اليوم تسليم 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

كما من المقرر أن يقوم وزير القوي العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية ، والتعرف من الإدارة علي معدلات الإنتاج ،ومدي التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.




ترشيحاتنا

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

فتح صدره أمام الرصاص.. قصة البطل الباكستاني الذي تصدى لسفاح نيوزيلندا

اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل بالفيوم

ضبط تمثال حجري عليه نقوش فرعونية مع فني حاسب آلي بالفيوم

بدء تشييع ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به في هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو

بالكسكسي والمستردة.. 4 أفكار غير تقليدية لطهي الدجاج

بعد مذبحة المسجدين.. إغلاق مستشفى في نيوزيلندا عقب تهديدات بعمل إرهابي

جلسة منتدى شباب العالم آفاق جديدة WYF Insights في أسوان اليوم

بسبب الظروف المعيشية.. انتحار طفل عمره 12 عاما شنقا بالمنيا

بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري
أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو
كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟