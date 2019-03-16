صبرى الجندى يكتب: أسوان الطيبة بلد الطيبين

من أهم ما يميز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اعرفه منذ 10 سنوات على الأقل، انه اذا قال فعل واذا وعد أوفى، ومن هنا كنت واثقا أننى سوف أرى اسوانا أخرى غير أسوان تلك المدينه الطيبه التى اعرفها مع بدء انطلاق أعمال ملتقى الشباب العربى الأفريقى، وبالفعل عندما وصلتها مساء أمس شاهدت ما فاق توقعاتى.





لن احدثكم عما شاهدت فى جوله امتدت حتى الساعات الأولى من هذا الصباح لأنكم سترونه بالتأكيد فى التغطيات الاعلاميه على مدى ايام الملتقى الثلاثه، ولن احدثكم عما يحيرنى وأعتقد أنه يحيركم مثلى عن قدرة المصريين على الإنجاز الذى يصل إلى حد الإعجاز اذا أرادوا، لكن اسمحوا لى أن احدثكم عن أسوان الطيبه الودودة وأهلها الطيبين البسطاء الذين يلتقونك بابتسامه صافيه رائقه.





والذين يعربون بعفويه محببه عن سعادتهم بانعقاد الملتقى على أرض مدينتهم باعتبارة اول حدث رسمى ضخم تحتضنه أسوان منذ سنوات عديدة عانت خلالها أسوان من آثار ما بعد 25 يناير اهل أسوان سعداء سعادة حقيقيه بوجود هذا العدد الكبير من ضيوف مصر العرب والافارقه ومن المصريين وأغلبهم يزور أسوان للمرة الأولىوسعداء بانبهار الضيوف الذين وصلوا حتى الآن بما شاهدوه فى جولاتهم فى أسوان، وانا شخصيا سعيد لسعادة اهل أسوان الطيبين.