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أخبار البلد

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 16/مارس/2019 - 10:16 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن رحلة خطوط طيران العربية 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا، ورحلة خطوط طيران النيل 6111 المتجهة إلى مدريد تأخرت عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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