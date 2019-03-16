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محافظات

اختتام فعاليات برامج إعداد القيادات المجتمعية بمديرية شباب أسيوط

السبت 16/مارس/2019 - 04:28 م
صدى البلد
إيهاب عمر
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وذلك فى إطار خطة الدولة لإعداد القيادات الشبابية فى مختلف القطاعات وتأهيلهم وتدريبهم على فنون القيادة والإدارة .

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن الاحتفالية تضمنت توزيع شهادات التقدير على الذين اجتازوا اختبارات القيادات الاجتماعية وشارك فيها قرابة الـ ١٥٠٠ شاب وفتاة .

أشار وكيل الوزارة الى ان انشطة المديرية مستمرة بجميع مراكز الشباب بمختلف المراكز وتستهدف توعية الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية والقيادية من خلال برامج يتم تنفيذها تحت إشراف مدربين ومتخصصين وبدعم من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مضيفا ان الاحتفالية اختتمت بتكريم العشرات من شباب وشابات المراكز والاقاليم وبعض قيادات المديرية لاجتيازهم برامج تدريب القيادات المجتمعية .

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد القوصي معاون الوزير لشئون مراكز الشباب و مصطفى علي من مكتب مساعد الوزير طارق عباس عبدالعال وكيل المديرية للشباب وابراهيم بيومي منسق البرنامج بالمديرية وطارق حسين مدير الإدارة العامة للشباب وعاطف محمد على معاون وكيل الوزارة وسيد ابو الحسن مسئول اللجان الشبابية لمراكز الشباب.

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