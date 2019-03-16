ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 04:40 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، الشركة المصرية للأملاح والمعادن "اميسال"، وذلك علي هامش حضور الوزير الملتقى التوظيف الأول بالمحافظة ، بحضور الدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وشهد الوزير، مراحل الإنتاج بمصنع الشركة ، واطمأن على أوضاع العمال المالية والاجتماعية وشروط السلامة والصحة المهنية، ومعدلات الانتاج ومدي التقدم الذي احرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الانتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور ، مؤكدا حرصه على استقرار العملية الإنتاجية من خلال خلق علاقات متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال .

واستمع الوزير ، من الدكتور الكردي لشرح عن الشركة، مؤكدا أنها صرحا صناعيا يحتذي به في مجال التنمية المستدامة ، وتعمل من أجل حماية بحيرة قارون والحفاظ عليها من ارتفاع الملوحة المطرد والذي كان يهدد الثروة السمكية والأحياء المائية بها بالفناء.

وقال : إن الشركة تعمل من أجل خلق مجتمع صناعي متقدم في منطقة تعاني من الفقر والبطالة، وتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتدعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة الدولة من حيث توفير العملة الصعبة نتيجة توقف استيراد منتجات الشركة من الخارج وجلب عملات أجنبية جراء التصدير لهذه المنتجات المتمثلة في كبريتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم وكبريتات الماغنسيوم ، والبرومين والبورون فضلا عن املاح أخري.

وأعرب سعفان ، عن سعادته الغامرة بتواجده في أحد قلاع الصناعة في مصر، والتي يحق لكل مصري أن يفخر بها، لما تقدمه من صناعة مبهرة، وما تتميز به من إنتاج على درجة عالية من الجودة والتميز، بيد عمالها وعقول أبنائها، مقدمًا كل آيات الشكر والتقدير لهم على ما يقدمونه ويبذلونه في سبيل رفعة شأن الاقتصاد المصري.

وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه العامل المصري في دعم مسيرة البناء والتنمية، خاصًة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من تحديات كثيرة، تحتاج تعاونًا فاعلًا وتكاتفًا ومثمرًا بين جميع المصريين لدحر قوى الشر، التي تحاول عرقلة مسيرة التنمية، مضيفًا أنه بتكاتف جميع أطياف الشعب فإنهم يوجهون رسالة حاسمة لجميع المتربصين مفادها: "هيهات هيهات لكم ولما تخططون له، فالله معنا يحفظنا ويرعانا بعنايته، ومصر دائمًا محفوظة بأمر الله.

وطالب من جميع العمال بذل المزيد والمزيد من الجهد والعرق، وضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا، وزيادة الانتاج بما له من نفع كبير لمصرنا الحبيبة لنا وللأجيال القادمة التي ستنعم وستجني ثمار ما نقوم ببنائه، فالجميع في خدمة الوطن، وجميعنا جنود مجندة، كل يخدم وطنه في مجاله بلا أي تخاذل أو تهاون.

وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الشركة لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، مضيفا: العامل المصري يعتبر رأسمال الدولة المصرية، واهتمام الدولة بالعمال كبير، لإيمانها التام ويقينها القاطع، بدورهم اللامتناهي في دعم الاقتصاد، كونهم أساس العملية الإنتاجية، وحجر الزاوية في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

من جانبه أكد محافظ الفيوم دور عمال مصر الفاعل في بناء الوطن وزيادة الإنتاج مضيفًا: أن أي دولة تريد أن تنهض، فإنها تبنى على أكتاف وبعرق ومجهودات العمال.

وأضاف ما تشهده الدولة المصرية من تحديات يتطلب منا جميعًا أن نكون يدًا واحدًة في محاربة الإرهاب تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبسواعد جميع المصريين خاصة عمالها الشرفاء، فالكل مطالب منه تأدية أعماله على الوجه والنحو المطلب لبناء الوطن.
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور
سعفان يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال.. صور

ترشيحاتنا

التلفزيون الإسرائيلي: ضربة جديدة من حماس على إسرائيل خلال ساعات

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

موتورولا تطور أول هواتفها القابلة للطي المعتمدة على معالج سنابدراجون 710

الناجي السعودي من مجزرة مسجدي نيوزيلندا يروي تفاصيل الدقائق المرعبة

ننشر.. أسماء 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلاندا الإرهابي

التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد منير يتجاهل الرد على فضيحة التبرع الوهمي

رغم هاتريك دوري الأبطال.. أليجري يستبعد رونالدو من قائمة يوفنتوس أمام جنوى

سفاح مسجدي نيوزيلندا: أتطلع لجائزة نوبل للسلام تكريما على نضالي

وداعًا للاسكرين شوت.. واتساب تمنع هذه الميزة في الإصدار الجديد

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

شاهد.. توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراة الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

فيديو

الفائزة بجائزة سيدة العام من الجيل القادم بمجال الطاقة.. فيديو
المجلس العربي للمياه: 400 مليون نسمة سكان الشرق الأوسط بحلول 2050.. فيديو
عادل الغضبان: استثمارات الهند ببورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.. فيديو
صائد الهاكرز يقدم نصائح لتأمين الحسابات على فيسبوك
رئيس استئناف القاهرة: غياب الوعي الديني عن الأسر تسبب في انتشار العنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟