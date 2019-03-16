نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

أدى اعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا، تحت إمامة الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، بحضور الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور والدكتور محمد النشار وكيل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب بالكلية.



واستنكر نائب رئيس جامعة الازهر، الحادث الإرهابي المروع الذي تسبب في استشهاد 49 مصليًا أثناء أداء صلاة الجمعة بنيوزيلاندا، قائلا أن هذا الحادث يتنافى مع قيم الأديان السماوية الثلاث التي حرمت قتل النفس والاعتداء عليها.



ووقف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة، دقيقة حدادا أثناء مناقشة رسالة لنيل درجة العالمية الدكتوراه بالكلية، وعبر الأمير عن استنكار شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر والسادة النواب لهذا الأليم الذي راح ضحيته ثلاثة مصريين، وقال الأمير أنه آن الآوان أن تنتهي نظرة الإسلاموفوبيا التي أدت إلى إزدياد الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين.

