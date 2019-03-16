توفيق عكاشة: مصر أوقفت الزحف التتاري في 30 يوينو.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ إن مصر انطلقت في 30 يونيو لوقف الزحف التتاري وهزمت حروب الجيل الرابع وبدأت عهدا جديدا؛ موضحا أن مصر واجهت حروب الجيل الرابع، بعد أن استُنزف اقتصادها تمامًا، وأصبحت دولة معرضة للإفلاس، ولكنها حمت ما تبقى من العرب.



وأكد عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما جلس للتفاوض مع إسرائيل بحضور أمريكا وبدون مساندة من الدول العربية جعل القضية الفلسطينية لا ينتهي أمرها حتى الآن.



وأضاف عكاشة؛ تخاذل الدول العربية عن حضور مبادرة كامب ديفيد خلف السادات هو ما جعل الصراع العربي الإسرائيلي ممتدًا حتى الآن.



وأوضح عكاشة أن الرئيس الراحل صدام حسين هو من تسبب فى فرقة العرب من خلال عدة أعمال قام بها من بينها تنفيذه لأوامر أمريكا بتفرقة العرب عن السير خلف أنور السادات فى مبادرة كامب ديفيد، ودخل فى حرب مع إيران ليرسخ مبادئ الحكم الخميني، ودخل فى غزو الكويت.