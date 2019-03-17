ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذري.. هدايا تثير غضب حماتك في عيد الأم

الأحد 17/مارس/2019 - 07:02 ص
هدايا تغضب حماتك..
هدايا تغضب حماتك.. لا تشتريها
أسماء عبد الحفيظ
مع بداية شهر مارس، تبدأ رحلة البحث عن هدايا عيد الأم وخاصة لوالدة الزوج/ الزوجة "حماتك"؛ لأن هذه الهدية يجب أن يكون لها مقاييس خاصة، حتى ترضى أذواقهن.

نبدأ رحلة البحث بالتعرف أولًا عن الهدايا التي لا يجب تقديمها لها، وفقًا لقواعد الإتيكيت والذوق العام، حسبما أشار لها موقع "dealnews".

الهدايا الرخيصة
يجب تجنب شراء الهدايا الرخيصة المنتشرة بالمحلات مثل الورود وأطقم الأكواب الزجاجية والعطور الرخيصة، وإطارات الصور "براويز"، لأن هذه الهدايا توحي لحماتك بقلة اهتمامك بها.

الأطعمة
الأطعمة لم تكن خيارا مناسبا لتقديمها كهدية عيد الأم لـ"حماتك" مهما كانت تحب هذه الوجبة؛ أولًا لأنها هدية مؤقتة تنتهي بمجرد تناولها، ثانيًا أن الجميع سيشاركها بها، لهذا من الأفضل عند تحضير أي طعام في هذا اليوم أن يكون بمثابة أطعمة احتفالية لليوم فقط، ويقدم معها هدية قيمة.

الأغراض الخاصة
ليس من الذوق أو الإتيكيت إحضار الأغراض الخاصة كهدية عيد أم مثلا كالملابس والأطقم الداخلية والأحذية، لأن جميعها أغراض يفضل أن تختارها بنفسها منعًا للإحراج.

الهدايا العمرية
لا يجب اختيار أي هدايا غير مناسبة لعمر "حماتك"، سواء كانت أصغر مثل الإكسسوارات، أو أكبر كعكاز للمشي، لأن هذه الأغراض مستفزة وغير مناسبة، مما يوحي بتعمد إحراجها والاستهزاء بها.

ملاحظة أخيرة: في حالة تقديم هدية قيمة مرتفعة الثمن يجب عدم ذكر هذه المعلومة أو حتى تكرارها؛ منعا للإحراج لأن هذا سيسبب الضيق للطرف الآخر، وكأنها أكثر مما يستحق، ولابد الاكتفاء بأن الهدية القيمة تظهر نفسها.​​​

ترشيحاتنا

حكم الوضوء مع وجود الزيت أو الكريم في الشعر .. فيديو

انتبه.. خطأ يرتكبه البعض عند قراءة آية فويل للمصلين .. فيديو

جارديان: خطر داهم يهدد المسلمين في بريطانيا

رئيس جامعة أسوان: حان دور إفريقيا شعار الملتقى العربي.. فيديو

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة في سوهاج

برلماني ينتقد حظر تداول الطيور الحية

بكل بساطة.. 6 هدايا مجانية لوالدتك في عيد الأم

اليوم.. محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل بالمنصورة

أم تتخلص من طفلها المعاق بضخ دمائها في فمه داخل المستشفى

مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

مدرب منتخب بنجلادش: التأخر عن صلاة الجمعة أنقذنا من الموت في نيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟