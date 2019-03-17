خطوات اختيار العطر المناسب في عيد الأم

يتخذ البعض قرار شراء زجاجة عطر خاصة كهدية في عيد الأم، سواء كانت للأم أو والدة الزوجة "الحماة"، وفي أي حالة يجب الاهتمام ببعض الخطوات لشراء عطر جيد مناسب لذوق الأم حتى تكون هدية مقبولة وجيدة.



فيما يلي أهم 3 خطوات لاختيار العطر المناسب لهدية عيد الأم، كما أشار لها موقع wikihow



جولة سريعة

قبل الذهاب لشراء عطر خاص كهدية عيد الأم لابد من إجراء جولة سريعة في غرفة الوالدة، لمعرفة إذا كان لديها الكثير أم تحتاج إلمزيد في هذه الفترة، كذلك للتعرف على النوع الذي تستخدمه كثيرًا هل هو عطر خالص أو ماء تواليت أو اسبراي رش، لأن كل هذا سيحدد طبيعة الهدية ويسهل مرحلة البحث عنها.



تحديد المفضل

عند تحديد النوع الذي يتم شراؤه يجب التعرف على ذوق الأم في اختيار الخط العطري المفضل لها، فهل تفضل العطور الفواحة أو الهادئة أو التي تحتوى على عطور الفاكهة والحمضيات أو مشتقات الزهور، لأن كلًا منها مدرسة وذوق خاص ويتضح ذلك عند شم أحد عطورها المفضلة التي تستخدمها دائمًا.

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رأي آخر

عدم شراء أي عطر كهدية لشخص آخر على حسب الذوق الشخصي، بل يجب التركيز على نوع العطر الذي يستخدمه باستمرار لشرائه أو اختيار الأقرب له كما حددناه سابقًا، كذلك في جميع الحالات يجب الاستعانة برأي آخر للاتفاق على قرار وسط وذوق يناسب الجميع ويفضل أن يكون هذا الشخص أحد المقربين من الأم.