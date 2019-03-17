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رئيس جامعة أسوان: حان دور إفريقيا شعار الملتقى العربي.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 05:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
أشاد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بحفل انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان، قائلا إنه كانت بداية رائعة وعظيمة بحضور شباب من معظم الدول العربية والإفريقية الشقيقة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين من الوزراء والوفود المشاركة من جميع الدول.

وأضاف غلاب، خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن كلمات المسؤولين كانت تعظم من دور مصر وتعبر عن سعادتهم بعودة سيادتها للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن معظم الكلمات عكست الفرحة بعودة مصر إلى ريادتها، بجانب المتطلبات العديدة في مجالات كثيرة تخص الشباب الإفريقي والعربي، والتي ستكون في أجندة أولويات الرئيس السيسي للارتقاء بشعوبنا والأمم الإفريقية العظيمة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن معظم الموارد القوية تمتلكها القارة الإفريقية، ولكنها تحتاج إلى حسن إدارة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن شعار المؤتمر هو "حان وقت إفريقيا"، كما أن اليوم سيبدأ بجلسات افتتاحية وورش عمل وحلقات نقاشية خاصة بريادة الشباب الإفريقي والبحث العلمي ودوره وإدارة الموارد وريادة الأعمال، وكيفية التجمع والاتحاد من أجل حدوث تكامل بين كل الدول الإفريقية.

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