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أخبار العالم

السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور

الأحد 17/مارس/2019 - 04:48 ص
سيول إندونيسيا
سيول إندونيسيا
حسام رضوان
ضربت سيول إقليم بابوا بإندونيسيا، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 42 شخصا على الأقل، وإصابة 21 آخرين بإصابات بالغة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن كوري سيمبولون، مسئول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث إن منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس تسببت في السيول.

وأضافت الوكالة أن الفيضانات تعد ظاهرة شائعة خلال موسم الأمطار في إندونيسيا، والذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل تقريبا.

وأشارت إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية ضربت مقاطعة سولاويزي الجنوبية، وخلفت ما لا يقل عن 70 قتيلا.

ونقلت عن هيئة الكوارث الإندونيسية قولها إن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 30 ألف شخص في أجزاء من مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الشرقية.

ولفتت إلى أن نهر سيتاروم، الذي يبلغ طوله300 كم، هو شريان الحياة ويشكل مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية لأكبر جزيرة في إندونيسيا من حيث عدد السكان "جاوا" وجزية "بالي" السياحية، وتحدث فيه فيضانات بانتظام خلال موسم الأمطار الغزيرة.

وصنفه البنك الدولي كأكثر الأنهار تلوثا في العالم، وتدخلت جاكرتا العام الماضي بخطة جريئة لجعل مياه السيتاروم السامة صالحة للشرب بحلول عام 2025.
السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور
السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور
السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور
السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور
السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور

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