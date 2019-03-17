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اقتصاد

قطع المياه عن القناطر الخيرية من 9 مساء إلى 5 صباحا.. غدا

الأحد 17/مارس/2019 - 10:57 ص
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين 18 مارس لمدة 8 ساعات، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا بعد غد الثلاثاء 19 مارس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.

وطلبت الشركة من أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

واوضحت انها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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