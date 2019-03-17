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رياضة

جورماهيا يتأهل مع الزمالك على حساب بترو أتلتيكو.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 08:03 م
جورماهيا وبترو أتلتيكو
جورماهيا وبترو أتلتيكو
حسن العمدة
تأهل فريق جورماهيا إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه على بترو أتلتيكو بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نيروبي سيتي ستاديوم فى الجولة الختامية من دور مجموعات.

جاء هدف جورماهيا فى الدقيقة 95 عن طريق تويسينجي من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يقفز فريق جورماهيا إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتجمد بترو أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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