هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الـ 8 فى الكونفدرالية

تعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائرى أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: "الزمالك فى المركز الأول برصيد 9 نقاط ويليه جورماهيا الكينى بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الفريق الأبيض بالمواجهات المباشرة ثم نصر حسين داي الجزائرى فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.





تصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي عقب تصدر الزمالك فى الكونفدرالية.









واكتملت الفرحة مبروك لنادى #الزمالك وجماهيره

#الزمالك_نصر_حسين_داي

اعتقد أن جنش حارس وكابتن الزمالك، يستحق أن يكون رجل المباراة اليوم.

#الزمالك_نصر_حسين_داي