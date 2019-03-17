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رياضة

هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الـ 8 فى الكونفدرالية

الأحد 17/مارس/2019 - 09:21 م
هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي
هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل
القسم الميدانى
تعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائرى أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: "الزمالك فى المركز الأول برصيد 9 نقاط ويليه جورماهيا الكينى بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الفريق الأبيض بالمواجهات المباشرة ثم نصر حسين داي الجزائرى فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

تصدر  على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي عقب تصدر الزمالك فى الكونفدرالية.


واكتملت الفرحة مبروك لنادى #الزمالك وجماهيره 
#الزمالك_نصر_حسين_داي 
اعتقد أن جنش حارس وكابتن الزمالك، يستحق أن يكون رجل المباراة اليوم.
#الزمالك_نصر_حسين_داي

هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الـ 8 فى الكونفدرالية
هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الـ 8 فى الكونفدرالية
هشتاج #الزمالك_نصر_حسين_داي يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الـ 8 فى الكونفدرالية

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