طارق السيد: الزمالك لو واجه الأهلي من شهرين يكسب مرتاح

يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأبيض أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري في الدور الأول للدوري الممتاز هي مباراة البطولة.



قال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك عليه اللعب من أجل الفوز ولا يلعب بأداء تجاري، مؤكدًا قدرة الأبيض على تحقيق الفوز.



وتابع: "الفريقان لديهما نجوم كبار، ونتمنى مشاهدة مباراة مثل لقاء الزمالك وبيراميدز بنفس المتعة، لكن أتمنى فوز الزمالك".



وأتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك لو واجه الأهلي منذ شهرين كان كسب مرتاح".

