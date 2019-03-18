غرفة نوم مسكونة بالعفاريت بـ 18 ألف جنيه.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور، تظهر بيع متجر للأثاث فى ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية لغرفة نوم يديوية تسكنها العفاريت مقابل ألف دولار أمريكي، ما يعادل 18 ألف جنيه مصري.



كان قد حذر متجر "Habitat for Humanity ReStore" الزبائن قبل شراء الغرفة، بعدما اشتكى مالكها السابق وزوجته من الكوابيس التي تلاحقهما بمجرد النوم على السرير.



واكتشفا الأمر عن طريق ملابسهما التى كانت لا تتوقف عن النباح حول الغرفة التى صنعت فى خمسينيات القرن الماضي، الغريب أن هناك زبونين فتنتهم الغرفة ودفعا ثمنها كاملا، ولم يصدقا ما يقال.

